Ректором Поволжского государственного университета сервиса назначена Любовь Выборнова

Министерство науки и высшего образования России подписало приказ о назначении Любови Выборновой ректором Поволжского государственного университета сервиса. Об этом сообщает минобрнауки Самарской области.

Любовь Выборнова будет руководить университетом с 10 сентября этого года по 9 сентября 2031 года.

Конференция работников и студентов университета прошла 8 июня, на ней избирали ректора. В результате тайного голосования большинство участников поддержали кандидатуру Любови Выборновой.

Руфия Кутляева