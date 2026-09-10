Спортсменка из Орска завоевала два золота на чемпионате Европы по параплаванию

Спортсменка сборной России Виктория Ищиулова стала двукратной чемпионкой Европы на соревнованиях по паралимпийскому плаванию в турецком Коджаэли. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Ищиулова

Фото: Правительство Оренбургской области Виктория Ищиулова

Фото: Правительство Оренбургской области

Виктория Ищиулова победила на дистанции 100 метров на спине в классе S8 с результатом 1:17.62, а также завоевала золото в заплыве на 100 метров баттерфляем.

После дня отдыха спортсменка из Орска продолжит борьбу за медали. 11 сентября она выступит на дистанции 50 метров вольным стилем, а 12 сентября — на 200-метровке комплексным плаванием.

Георгий Портнов