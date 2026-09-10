В Кировской области выявили задолженность по заработной плате перед 170 работниками лесозаготовительного предприятия. С июля по декабрь прошлого года предприятие не выплатило сотрудникам более 4,6 млн руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области лесозаготовительное предприятие задолжало работникам 4,6 млн

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ В Кировской области лесозаготовительное предприятие задолжало работникам 4,6 млн

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Возбуждены административные дела за нарушение сроков выплаты зарплаты и уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ о невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

Задолженность перед работниками погасили.

Анна Кайдалова