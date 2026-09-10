В Удмуртии выявили четыре финансовые пирамиды за январь—июнь

Четыре финансовые пирамиды, 11 черных кредиторов и две компании, незаконно привлекающие инвестиции граждан, выявили в Удмуртии за первое полугодие. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Большинство нелегальных кредиторов работали в республике под видом комиссионных магазинов. Они предоставляли займы под залог имущества, не имея на то права. Тем временем финансовые пирамиды имитировали инвестиционную деятельность, выплачивая средства только при вовлечении новых клиентов.