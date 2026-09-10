В микрорайоне ДКЖ Перми началось строительство школы на 1,4 тыс. учащихся

В микрорайоне ДКЖ Перми началось строительство корпуса старшей школы, рассчитанной на 1,2 тыс. учащихся. Об этом сообщил краевой минстрой. На участке, ограниченном улицами Углеуральской, Переселенческой, Гатчинской и Каменского, уже разрабатывают котлован и проводят пробную забивку свай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Здание площадью около 25 тыс. кв. м возводится в рамках проекта комплексного развития территории микрорайона ДКЖ, которым занимается ГК «Кортрос».

Фасад нового корпуса оформят в бежево-серых тонах с использованием плит из фиброцемента и декоративной штукатурки. Его также украсят витражным остеклением, а входные группы оборудуют защитными козырьками и тамбурами. На прилегающей территории построят площадки для волейбола и баскетбола, а также зоны для общефизической подготовки и беговые дорожки.

Напомним, ГК «Кортрос» в апреле 2024 года выиграла торги краевого минстроя на право комплексного развития территории в микрорайоне ДКЖ. Компания возведет здесь четыре квартала: Ультима СИТИ, Арт СИТИ, Парк СИТИ и Пермь СИТИ. Площадка 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. «Кортрос» планирует возвести там около 200 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру. В районе возведут новую школу на 1400 учеников и детский сад на 200 мест, создадут более десяти скверов и общественных пространств. Для реновации территории требуется также расселить и снести аварийные дома.