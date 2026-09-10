В Оренбуржье создали Центр демографических компетенций

В Оренбургской области на базе Оренбургского государственного университета имени В.А. Бондаренко создали Центр демографических компетенций (ЦДК) для реализации государственной политики по укреплению института семьи и поддержке рождаемости. Также центр должен решать задачи, поставленные в национальных проектах и региональных программах развития. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

ЦДК вошел в структуру Научно-исследовательского института развития экономики и новых компетенций университета. Он станет ключевой региональной площадкой для подготовки кадров, проведения исследований и экспертной работы в сфере демографической политики.

К ключевым задачам Центра относятся: обучение государственных и муниципальных служащих, мониторинг демографических показателей, оценка эффективности мер поддержки семей и изучение факторов их благополучия

В правительстве региона отмечают, что Оренбургский университет также сосредоточится на создании комфортной среды для студенческих семей: развитии инфраструктуры, создании комнат матери и ребенка, а также обеспечении условий для совместного проживания молодоженов в общежитиях.

Руфия Кутляева