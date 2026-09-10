Копейского юношу осудили за продажу СИМ-карт

Копейский городской суд признал виновным 19-летнего студента колледжа в продаже аккаунтов на купленных СИМ-картах (ч. 1 ст. 274.5 УК РФ). Его оштрафовали на 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что юноша купил 206 СИМ-карт различных операторов и при помощи неустановленных лиц активировал их. В 2025 году через интернет и мессенджеры местный житель продавал созданные аккаунты. За информацию для регистрации пользователей он получил 6,3 тыс. руб. Помимо основного наказания, суд конфисковал пять телефонов и сумму полученного вознаграждения.

Виталина Ярховска