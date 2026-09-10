В Самарской области на реке Большой Кинель установили понтонную переправу

На реке Большой Кинель установлена понтонная переправа, которая соединяет село Свободные Ключи и Отрадный. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По словам главы региона, без моста жителям села Свободные Ключи приходилось рисковать, переправляясь на лодках, или делать крюк в 40 км по суше.

Ранее сообщалось, что в этом году паводок уничтожил мост и отрезал жителей села Свободные Ключи от Отрадного. После этого губернатор дал поручение восстановить транспортную связь как можно быстрее.

Руфия Кутляева