Умер экс-заместитель губернатора Челябинской области Андрей Косилов

Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов на 65-м году жизни скончался. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Косилов с 1996-го по 2010 год занимал должность первого заместителя губернатора Челябинской области. Курировал сельское хозяйство и социальные отношения. С 2011 года был совладельцем и генеральным директором агрохолдинга «Равис». В 2022-м покинул эту должность, став президентом компании.

В 1995 году стал жертвой покушения на убийство. Генеральный директор АО «Равис» Михаил Лежнев был убит на пороге своего дома, в Сосновском районе Челябинской области. В тот же день жертвами нападений стали деловые партнеры его соперника на выборах. Андрея Косилова неизвестный обстрелял из пистолета возле его дома в Челябинске.

В 2019 году совершил ДТП, в котором пострадали три человека. Водителю второй машины Никите Лаврову и его пассажирке Анастасии Вяткиной был причинен тяжкий вред здоровью: после ДТП они находились в коме — парень несколько дней, а девушка несколько месяцев. В итоге последняя полностью потеряла зрение. Травмы второго пассажира отечественного автомобиля эксперты квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. В 2021 году Андрея Косилова признали виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы и дополнительного в виде лишения специального права управления машинами на срок два года. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших в сумме 300 тыс. и 1 млн руб. соответственно.

Виталина Ярховска