Школы в Башкирии погасили долги за поставку питания

В Альшеевском районе несколько школ выплатили 500 тыс. руб. задолженности предпринимателю по контрактам на поставку питания, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, предприниматель исполнил обязательства, заказчики не заплатили ему в полном объеме.

Прокуратура района внесла в адрес руководителей школ представления, а также возбудила дела об административном правонарушении по ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ (нарушение срока оплаты контракта).

Майя Иванова