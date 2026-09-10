В Перми из-за антисанитарии закрыли четыре кафе

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю опечатали помещения четырех кафе в Перми. В этих заведениях ранее были выявлены нарушения санитарных требований, суд приостановил их работу. Об этом сообщает пресс-служа ведомства.

По решению суда в Свердловском районе Перми на 30 суток приостановлена деятельность трех точек общепита: кафе-хинкальной «Застава» на ул. Куйбышева, 67/1, еще одного заведения на ул. Куйбышева, 129а, и кафе «За углом втихаря», находящегося в гаражном боксе на ул. Никулина. В этих заведениях не хватало холодильного и моечного оборудования, не проводилась качественная уборка помещений, в медицинских книжках персонала отсутствовали сведения об обязательной вакцинации и прохождении профессиональной гигиенической подготовки. Кроме того, кафе «За углом втихаря» и заведение на ул. Куйбышева, 129а, не были подключены к централизованным системам водоснабжения. В последнем проверяющие обнаружили кошку, тогда как нахождение животных на предприятиях общепита категорически запрещено.

В Индустриальном районе Перми приставы вновь опечатали кафе «Самолет», находящееся в саду им. В. Л. Миндовского. Весной этого года владельца кафе уже привлекали к ответственности за нарушение санитарных требований. Тогда по решению суда работа кафе была приостановлена на 60 суток. Очередная проверка привела к закрытию заведения на аналогичный срок.