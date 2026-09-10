Кипрский АЕЛ арендовал нападающего «Крыльев Советов»

Кипрский футбольный клуб АЕЛ арендовал нападающего самарских «Крыльев Советов» Джеффри Чинеду. Об этом сообщает пресс-служба самарского ПФК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеффри Чинеду

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Джеффри Чинеду

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

28-летний футболист продолжит карьеру в кипрской команде до конца текущего сезона.

По данным пресс-службы «Крыльев Советов», в нынешнем сезоне нигерийский форвард провел за самарский клуб пять матчей и отметился одним забитым мячом.

«Крылья Советов» усилили состав Джеффри Чинеду в январе 2026 года. До этого полтора сезона нигерийский форвард выступал за казахстанскую «Астану», где провел 54 матча, забил 27 голов и отдал четыре результативные передачи. В 2024 году Чинеду помог команде завоевать Кубок Лиги Казахстана.

В послужном списке нападающего — выступления в чемпионатах Китая, Сербии, Финляндии, Эстонии, Украины, Румынии, Северной Македонии, Албании, Чехии, ОАЭ и Кипра.

Георгий Портнов