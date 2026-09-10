В Оренбуржье у мужчины конфисковали дом за фиктивную регистрацию 20 иностранцев

Оренбургский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в преступлении по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания). Об этом сообщила региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следствие установило, что с февраля по декабрь 2025 года подсудимый оформил регистрацию 20 иностранцам в двух жилых домах в селе Южный Урал Оренбургского района, при этом не предоставив им фактического жилья. С учетом позиции гособвинителя суд назначил фигуранту штраф в размере 400 тыс. руб. Один из домов, использованных для преступления, конфискован, а вместо второго, проданного до приговора, в доход государства обращена его рыночная стоимость — 3,9 млн руб.

Яна Вежлева