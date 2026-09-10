В Шадринске подросток на мопеде пострадал при попытке скрыться от полиции

Пытаясь скрыться от полиции на мопеде, 13-летний житель Шадринска врезался в стену дома. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, ночью 10 сентября подросток ехал по улице Роза Люксембург на мопеде Vento. Полицейский потребовал юношу остановиться, однако несовершеннолетний его проигнорировал и попытался скрыться. Не справившись с управлением, мальчик врезался в стену дома. Его госпитализировали с травмами.

Виталина Ярховска