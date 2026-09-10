Челябинская область попала в топ-30 регионов по перспективности трудоустройства

Челябинская область заняла 26-е место в рейтинге наиболее перспективных регионов России для трудоустройства по итогам первого полугодия 2026 года, набрав 73 балла. Список составила платформа hh.ru.

Медианная предлагаемая зарплата на Южном Урале оценивается в 70,8 тыс. руб., что в четыре раза выше прожиточного минимума для трудоспособного населения (17,4 тыс. руб.). Уровень безработицы в регионе остается низким — 1,9%. При этом только 8,6% соискателей ориентированы на трудоустройство за пределами области.

Лидерами рейтинга стали республики Татарстан (87,4 балла; медианная предлагаемая зарплата — 81,4 тыс. руб.) и Башкортостан (83; 80,4 тыс. руб.), а также Амурская область (82,3; 97,6 тыс. руб.). На последних местах оказались республики Ингушетия (27,6; 68,5 тыс. руб.), Кабардино-Балкария (49,4; 57,3 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесия (49,5; 53,8 тыс. руб.).

Виталина Ярховска