Экс-сотрудникам «Мечела» утвердили приговор за хищение акций на 560 млн рублей

Московский городской суд оставил без изменений приговор бывшим топ-менеджерам «Мечела» Сергею Резонтову и Татьяне Прокофьевой, а также экс-руководителю инвестиционной компании UFS Елене Железновой за хищение акций предприятия на 560 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С них солидарно взыскана сумма хищения, сообщает пресс-служба организации.

По версии следствия, в 2012–2014 годах Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева вступили в преступный сговор с собственником кипрских компаний UFS Investments Limited и UFS Capital Limited Еленой Железновой. Они убедили руководство зарегистрированной на Кипре Calridge Limited (на тот момент собственник акций ПАО «Мечел») и председателя совета директоров ПАО Игоря Зюзина заключить ряд договоров займа с группой компаний UFS под залог акций «Мечел» с заведомо невыгодными для последнего условиями, заявив об отсутствии иной альтернативы получения финансирования. Впоследствии соучастники решили похитить ценные бумаги, отказавшись высвобождать их из-под залога «под надуманным предлогом», а полученные в результате совершения преступления деньги разделили между собой.

В декабре 2025 года Мещанский районный суд Москвы назначил фигурантам наказание в виде семи лет лишения свободы каждому с освобождением от его отбывания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Также был полностью удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденных 560 млн руб. в пользу компании Calridge Limited. Адвокаты пытались изменить приговор своих подзащитных, но апелляционная инстанция оставила его без изменений.

«ПАО „Мечел“ неизменно выступает за соблюдение принципов прозрачности бизнеса, законности и защиты прав всех категорий инвесторов. В компании приветствуют решение суда, подтвердившее неотвратимость ответственности за противоправные действия, ущемляющие интересы акционеров»,— подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Виталина Ярховска