Жительницу Перми, похитившую 1,5 млн рублей средств маткапитала, отправили в колонию
Свердловский суд Перми вынес приговор местной жительнице, обвинявшейся в мошенничестве при получении выплат, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Фото: Пермский краевой суд
Как установило следствие, в 2022 году жительница Перми представила в уполномоченный орган ложные сведения и похитила средства материнского капитала в сумме более 1,5 млн руб.
С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб., с лишением права заниматься деятельностью в сфере кредитования на срок два года. С осужденной также взыскана сумма причиненного преступлением ущерба.