Жительницу Перми, похитившую 1,5 млн рублей средств маткапитала, отправили в колонию

Свердловский суд Перми вынес приговор местной жительнице, обвинявшейся в мошенничестве при получении выплат, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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Как установило следствие, в 2022 году жительница Перми представила в уполномоченный орган ложные сведения и похитила средства материнского капитала в сумме более 1,5 млн руб.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб., с лишением права заниматься деятельностью в сфере кредитования на срок два года. С осужденной также взыскана сумма причиненного преступлением ущерба.