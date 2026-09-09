В Пензенской области объявлена беспилотная опасность

В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». Уведомление поступило от МЧС России в 22:38 по местному времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Глава региона Олег Мельниченко предупредил, что на территориях возможной атаки будут работать системы оповещения. Возможны перебои в работе мобильного интернета.

Спасатели просят пензенцев не покидать дома. Отойдите от окон и укройтесь в помещении без остекления, например, в санузле или коридоре. Сядьте между несущими стенами. Предварительно отключите свет, газ и воду. Не пользуйтесь лифтом. В экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Марина Окорокова