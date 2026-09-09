Астраханский «Волгарь» уступил «Волге» по пенальти и покинул Кубок России

Астраханский футбольный клуб «Волгарь» проиграл «Волге» из Ульяновска в четвертом раунде Пути регионов Кубка России. Матч прошел на стадионе «Центральный» в Астрахани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Волга» из Ульяновска обыграла «Волгарь» в четвертом раунде Кубка России

Фото: ФК «Волгарь» «Волга» из Ульяновска обыграла «Волгарь» в четвертом раунде Кубка России

Фото: ФК «Волгарь»

Основное время закончилось ничьей со счетом 0:0. Гости из Ульяновска оказались сильнее в серии послематчевых пенальти. «Волга» одержала победу 5:4 и прошла в следующий тур чемпионата. В пятом раунде Пути регионов ульяновская команда сыграет с «Муромом».

«Волгарь» выбывает из розыгрыша Кубка России. В предпоследнем матче астраханцы разгромили «Спартак» из Нальчика. Встреча на домашней арене при 13,6 тыс. зрителей завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Марина Окорокова