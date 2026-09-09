Стало известно, сколько будет стоить складной iPhone в России

Цены на новые iPhone 18 в России будут начинаться от 147 тыс. руб. Об этом сообщила «Ъ» пресс-служба «Яндекс Маркета». Смартфоны будут доступны в разных цветах, в том числе в новых – бургунди и небесно-голубом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография iPhone Duo Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Carlos Barria / Reuters Следующая фотография 1 / 2 iPhone Duo Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Carlos Barria / Reuters

По данным маркетплейса, iPhone 18 Pro будет стоить от 147 тыс. руб. iPhone 18 Pro Max — от 157 тыс. руб. Цены на первый складной iPhone Duo будут начинаться от 245 тыс. руб. Предзаказ на «Яндекс Маркете» можно оформить 10 сентября. Получить новинки можно будет после 26 сентября. Точные сроки будут зависеть от продавца.

В пресс-службе МТС рассказали «Ъ», что цены на iPhone Duo будут начинаться от 299,9 тыс. руб. Модель с памятью 2 ТБ будет стоить от 489,9 тыс. руб. Стоимость iPhone 18 Pro на 256 ГБ будет начинаться от 174,9 тыс. руб., iPhone 18 Pro с памятью 2 ТБ — от 349,9 тыс. руб. Самая низкая цена на iPhone 18 Pro Max — 189,9 тыс. руб. Самая высокая стоимость такой модели — от 364,9 тыс. руб.

Цены на Ozon Селект на iPhone 18 Pro будут варьироваться от 199,9 тыс. руб. до 399,9 тыс. руб., сообщили «Ъ» в пресс-службе маркетплейса. Стоимость iPhone 18 Pro Max начинается от 219, 9 тыс. руб. и достигает 449,9 тыс. руб.

Предзаказ на новые iPhone можно оформить и на Wildberries, сообщила пресс-служба маркетплейса. «У карточек товаров с возможностью предзаказа есть специальная плашка, а в момент добавления в корзину пользователь увидит примерные сроки доставки»,— объяснили в Wildberries.