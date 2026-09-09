Челябинский «Трактор» проиграл в гостях казанскому «Ак Барсу»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» в гостях встречался с «Ак Барсом» из Казани.

Первая двадцатиминутка осталась за хозяевами льда. Кирилл Семенов на пятой минуте периода точно бросил по воротам Хенрика Хаукеланда. В начале второго периода Семен Терехов удвоил преимущество «Ак Барса». «Трактор» смог отквитать одну шайбу в двойном большинстве усилиями канадского легионера Нэйтана Легаре.

В конце третьего периода челябинцы сменили вратаря на шестого полевого игрока, смогли заработать большинство. Однако отыграться не смогли. 2:1 — победа «Ак Барса».

Отметим, что главный тренер «Трактора» Скотт Гордон пропускал встречу в Казани из-за недомогания. На скамейке его заменил Дмитрий Черных.

Челябинцы закончили выездную серию из трех матчей с единственной победой в овертайме над екатеринбургским «Автомобилистом».

Первый домашний матч челябинский клуб проведет 15 сентября. Соперником «Трактора» станет ярославский «Локомотив».

Дмитрий Моргулес