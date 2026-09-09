Экс-чиновник из Саратова получил штраф по делу о продаже мест в детсаду

Ленинский районный суд Саратова оштрафовал бывшего заместителя главы администрации Ленинского района Евгения Гусева на 300 тыс. руб. Его признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

На момент совершения преступления чиновник работал заместителем директора районного МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования». Изначально дело возбуждалось по статье о получении взятки за зачисление детей в детский сад вне очереди (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Следствие установило, что он получил 35 тыс. и 75 тыс. руб. от родителей.

Однако в суде выяснилось, что Гусев не имел полномочий влиять на комплектование дошкольных учреждений. Он обманывал родителей, обещая содействие за деньги, но реальной возможности исполнить обещанное у него не было.

Суд переквалифицировал дело на мошенничество.

Нина Шевченко