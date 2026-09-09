«Сапля» привела к Хоботу

Следственное управление СКР по Ульяновской области установило киллера, застрелившего зимой 2000 года авторитетного предпринимателя Валерия Хабатулина по кличке Хобот. В конце 90-х Хобот контролировала сбыт автомобилей УАЗа. По версии следствия, авторитета застрелил Василий Мельников, который уже отбыл десятилетний срок за пособничество в совершенном в 2003 году убийстве лидера ОПГ «Сапля» Константина Гайдукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание Василия Мельникова, подозреваемого в заказном убийстве 26-летней давности

Фото: УМВД по Ульяновской области Задержание Василия Мельникова, подозреваемого в заказном убийстве 26-летней давности

Фото: УМВД по Ульяновской области

СУ СКР по Ульяновской области сообщило, что во вторник при силовой поддержке Росгвардии в Ульяновске был задержан бывший член ульяновского ваххабитского подполья (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) 49-летний Василий Мельников. Следствие считает, что именно он в декабре 2000 года совершил заказное убийство авторитетного предпринимателя Валерия Хабатулина (Хобот). Ему уже предьявлено обвинение в убийстве группой лиц по найму и предварительному сговору (п. «ж» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и в незаконном хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Решением суда обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца. Как сообщает УМВД, при задержании в ходе обыска у подозреваемого была обнаружена в гараже боевая граната. Свою вину Мельников признал частично, сообщив следствию, что в жертву не стрелял, а лишь помогал в организации убийства.

Хобот был застрелен вечером 21 декабря в Ульяновске возле одного из домов на бульваре Хо Ши Мина. Киллер сработал чисто: выстрел в голову авторитета из 9-мм пистолета прохожие приняли за взрыв новогодней петарды. К телу 38-летнего гендиректора коммерческой фирмы подошли зеваки и вызвали врача из близлежащей поликлиники, последний сначала счел, что у Хобота случился внезапный инсульт. Личность убитого установили быстро, а вот задержать киллера по горячим следам не удалось: его следы были затоптаны прохожими, а никаких улик он после себя не оставил.

С начала 90-х годов Валерий Хабатулин входил в ОПГ «15-квартал», действовавшую в Ближнем Засвияжье (район Ульяновска). Группировку возглавлял Олег Моргучев (Студент). Хобот и Студент познакомились еще в 80-е на секции по тяжелой атлетике. ОПГ сначала занималась мелким мошенничеством, продавая под видом запчастей для УАЗа обычные кирпичи, но уже к 1994 году вышла на другой уровень: «15-й квартал» подмял под себя сбыт автомобилей с УАЗа. Для этого партнеры организовали ООО «Галс», где Хабатулин и Моргучев выступили соучредителями. Активность ОПГ не понравилась конкурентам, и в 1994 году Студент был застрелен (убийцу и заказчика не нашли), а Хобот ушел в «коммерцию». Хабатулина называли членом «теневого» совета директоров ульяновского автозавода. Криминальный авторитет, ранее торговавший «кирпичами», даже организовал заводскую команду по автоспорту.

Как рассказывал экс-мэр Ульяновска Александр Пинков, который в те годы работал замдиректора УАЗа по производству, накануне выборов нового губернатора в регионе (выборы состоялись через три дня после убийства Хобота, и победу на них одержал Владимир Шаманов) вокруг завода стали крутиться какие-то новые интересанты, желавшие стать дилерами автозавода. Но следствие тогда подтверждение этой версии не нашло. На убийцу Василия Мельникова удалось выйти благодаря показаниям некого свидетеля, который ранее боялся об этом рассказывать. Его имя в СУ СКР не раскрывают, но силовики считают, что Хобота застрелили именно на почве передела рынка сбыта «уазиков». Заказали убийство гендиректора ООО «Галс» два жителя Ульяновска, их имена не называют, но известно, что обоих уже нет в живых: один погиб в 2012 году, а второй признан умершим, так как пропал без вести в 2002-м.

Предполагаемый киллер Василий Мельников в 2006 году уже приговаривался к 10-летнему сроку. Суд признал его соучастником убийства лидера одной из крупнейших ульяновских ОПГ того времени «Сапля» Константина Гайдукова (Гайдук). Гайдук был убит через три года после Хобота на улице Ефремова. Киллер выстрелил в него несколько раз, а потом перерезал горло. На след заказчиков и исполнителей удалось выйти достаточно быстро. Выяснилось, что Гайдукова заказал его бывший «партнер» по «Сапле» Сергей Сандеркин. Сначала два авторитета работали вместе, но в конце 90-х рассорились. Сандеркин принял ислам и стал Абдулмуджибом, возглавив при этом местное ваххабитское подполье (Джамаат, организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Пути бывших соратников по «Сапле» пересеклись на почве криминального передела в 2003 году. В январе 2006 года суд приговорил к заключению 10 членов Джамаата (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) к срокам от 2 до 22 лет, не доказав их причастность к террористической деятельности.

Андрей Васильев, Евгений Чернов, Ульяновск