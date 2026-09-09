Прокуратура начала проверку массовой гибели рыбы в Ангарском пруду в Волгограде

Волгоградская природоохранная прокуратура проверяет информацию о массовой гибели рыбы в Ангарском пруду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.

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Ранее сообщалось, что на берег водоема в Дзержинском районе Волгограда выбросило десятки туш мертвой рыбы, еще много плавает у кромки воды. По данным природоохранной прокуратуры, ведомство скоординировало работу уполномоченных органов и при наличии оснований примет меры реагирования.

По данным региональных СМИ, в начале сентября 2025 года жители обнаружили аналогичную картину в том же пруду. Тогда пробы воды показали многократное превышение предельно допустимых концентраций аммония и нефтепродуктов.

Нина Шевченко