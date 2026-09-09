Дворцовый переворот

Сделка по продаже ДК им. Ленина, которым более двадцати лет владела церковь «Новый завет», строительной группе «Развитие» завершилась. В начале следующего года компания передаст объект культурного наследия в собственность мэрии Перми. Власти планируют сделать капремонт здания и использовать его для организации культурно-досуговой деятельности. Требование по выкупу ДК и передаче его в собственность города входит в договор КРТ, который был заключен с «Развитием». По данным «Ъ-Прикамье», евангелисты рассматривают возможность покупки здания ТЦ «Горный хрусталь». Его собственники подтвердили факт переговоров. Эксперты считают, что эти сделки нельзя воспринимать как рыночные, а лишь как предмет взаимовыгодных договоренностей, где цена не имеет значения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Строительная группа «Развитие» выкупила здание Дворца культуры в Мотовилихинском районе. Об этом вчера в своем блоге сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В начале следующего года компания намерена передать объект в собственность города. «После этого проведем обследование здания и приступим к ремонту. Поставил главе города задачу — лично контро­лировать соблюдение сроков. Деньги на эти цели в бюджете предусмотрены»,— написал глава региона. Планируется, что ДК имени Ленина будет использоваться для организации культурно-досуговой и концертной деятельности. Во дворце смогут заниматься 2 тыс. человек.

Напомним, ДК им. Ленина с 2005 года находился в собственности евангелистов. Объект им продало ПАО «Мотовилихинские заводы», избавлявшееся от непрофильных активов, за 50 млн руб. До недавнего времени владельцем здания являлась местная религиозная организация «Новый завет в г. Перми». Власти Прикамья несколько лет назад объявили о намерении получить дворец в собственность города. В городском бюджете на 2025 год на выкуп было заложено 260 млн руб. Однако в конце прошлого года от этой идеи отказались, а обязанность приобрести здание дворца культуры включили в обязательства застройщика, который должен реализовать проект комплексного развития территорий в Рабочем поселке.

По результатам торгов договор на право реализации КРТ в июле этого года был заключен с ООО «Карбышева 43» (входит в СГ «Развитие»). Общая площадь, на которой реализуют проект КРТ, включающий три несмежные территории, составляет 37,1 га. В его границы входят аварийные и ветхие дома, нежилые помещения и объекты социального назначения. Самый большой контур по Уральской улице ограничен улицами Братьев Вагановых и Авиационной. Срок реализации КРТ составит 17 лет. В обязательства застройщика входят улучшение жилищных условий, ликвидация ветхого и аварийного жилья площадью 8,7 тыс. кв. м с возведением современных домов. Также предусмотрены ремонт улично-дорожной сети, благоустройство территории, создание сквера площадью 5 га, где разместятся спортивные и игровые площадки, зоны отдыха. Будет создан также образовательный комплекс на 500 мест (200 школьных и 300 дошкольных).

В СГ «Развитие» сумму сделки по приобретению ДК не раскрыли. В церкви «Новый завет» вопрос «Ъ-Прикамье» о переезде в другое здание оставили без ответа. Как сообщили в приемной епархии, о новом месте дислокации религиозной организации будет сообщено позже. По данным знакомых с ситуацией источников, евангелисты рассматривали несколько вариантов переезда. Один из наиболее вероятных сценариев — ТРЦ «Горный хрусталь» на ул. Уральской, 85, который расположен рядом с ДК. Владельцами здания являются братья Артем и Максим Блиновы, развивающие девелоперский бизнес под брендом «Проформика». Согласно 2GIS сейчас в здании ТРЦ действует около 30 организаций, среди которых одноименный танцевальный ресторан, магазин «Перекресток», супермаркет DNS и другие.

Собеседник, близкий к владельцам объектов, подтвердил факт переговоров, однако уточнил, что сделка еще не закрыта, но может завершиться до конца этого года. Он отметил, что в рамках переговоров евангелисты были заинтересованы в использовании здания целиком.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев считает, что сделку по приобретению этих объектов нельзя оценивать как рыночную, так как в этом случае речь идет лишь о взаимовыгодных договоренностях. По его словам, если бы объекты выставлялись на рынок, то стоимость ДК Ленина в текущих ценах составила бы примерно 210 млн руб. Эксперт отметил, что использование здания ограничено концертной и досуговой деятельностью, в то время как возможности использования «Горного хрусталя» шире. Он может использоваться и как торговая, и как офисная недвижимость. Поэтому его ликвидность на рынке выше, полагает эксперт.

Ирина Суханова