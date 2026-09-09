Пермский «Молот» одержал первую победу на домашнем льду

В первом матче сезона на своей ледовой площадке ХК «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ добыл волевую победу в поединке с «СКА-ВМФ» из Санкт-Петербурга. Матч сложился для пермской команды непросто. «Молот» уступал по ходу встречи 0:2, но сумел догнать соперника и завершить матч победой. Итог игры 3:2 в пользу подопечных Льва Бердичевского. Голы забил Виктор Пластинин, Павел Щербаков и Даниил Лапин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Следующий матч «Молот» так же проведет на своем льду в пятницу против питерского «Динамо».