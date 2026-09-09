Зараженный навоз обнаружили на полях орловского сельхозпредприятия

Россельхознадзор обязал орловское предприятие ООО «Вико» ликвидировать свалку отходов животноводства и провести очистку плодородного слоя почвы на земельных участках в Краснозоренском районе. Об этом в территориальном управлении ведомства сообщили 8 сентября. На территории была обнаружена несанкционированная свалка навоза, а лабораторные исследования подтвердили его заражение патогенными микроорганизмами и санитарно-бактериологическое загрязнение почвы.

По данным Rusprofile, ООО «Вико» было зарегистрировано в октябре 2006 года в селе Малиново Краснозоренского района и специализируется на выращивании зерновых культур. Уставный капитал предприятия составляет 20 тыс. руб. Руководит организацией Валерий Труфанов, который также является единственным учредителем со 100% долей. В 2025 году выручка компании достигла 525 млн руб., что на 4,3% больше, чем годом ранее (503 млн). Чистая прибыль при этом выросла с 5,7 до 10 млн руб.

На двух участках, общая площадь которых, по информации публичной кадастровой карты, составляет свыше 31,3 га, взяли по десять проб. На одном шесть образцов показали допустимый уровень обобщенных колиформных бактерий (в том числе кишечной палочки), два — умеренно опасный, и еще два достигли критического уровня. На другом участке шесть из десяти проб продемонстрировали опасный уровень загрязнения, а остальные четыре признаны умеренно опасными.

«Использование данных угодий для сельскохозяйственного производства теперь возможно только после проведения мероприятий по снижению содержания патогенных микроорганизмов»,— резюмировали в Россельхознадзоре.

Поля необходимо расчистить до 18 ноября. В ведомстве также отметили, что «компания проигнорировала ранее выданные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований от 1 июня 2026 года». Неисполнение сентябрьского предписания может грозить ООО «Вико» штрафом и иском о возмещении вреда, причиненного почвам.

В августе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Россельхознадзор выявил грубые нарушения условий хранения зерна на ООО «Орелагроинвест». Предприятии входит в национализированный холдинг КДВ и специализируется на выращивании зерновых и сахарной свеклы.

Денис Данилов