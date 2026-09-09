Метро расширяет границы

Семь линий московского метро выйдут за пределы МКАД — Сергей Собянин анонсировал расширение подземки. Новые станции будут построены в ближайших городах Подмосковья, например, в Красногорске, Химках и Балашихе, сообщил мэр столицы. По его словам, расширенный метрополитен соединит с Москвой треть жителей области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Пока точных схем продолжения метро нет. Чего именно можно ждать? “Ъ FM” обсудил это с председателем Межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кириллом Янковым:

«Ряд из этих направлений предусмотрен в долгосрочных планах, например, метро в Красногорске. Это продление Рублево-Архангельской линии на две станции, и это есть в перспективных схемах. Ранее Сергей Собянин говорил о возможности продления Таганско-Краснопресненской линии в Куркино. Ну а где Куркино, там и Химки.

В Мытищах лет 50 или больше зарезервировано место под продление на одну станцию Калужско-Рижской линии. Метро в Балашиху: месяц назад мэр Москвы анонсировал продление Арбатско-Покровской линии в поселок Восточный. Что касается Одинцово, речь, видимо, идет о продлении Филевской линии в "Сколково". Если говорить про Ленинский городской округ, то здесь возможны варианты. Может быть, речь идет о Бирюлевской линии, возможная рокадная линия обсуждается, насколько я знаю».

По словам экспертов, продление метро из Москвы в область существенно разгрузит другие виды общественного транспорта. А также увеличит доступ к новым рабочим местам и сотрудникам, добавил основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов:

«Продление метро в сторону Московской области означает развитие центрального транспортного узла, не только железнодорожного сообщения, но и высокоскоростного сообщения метрополитена.

Он действительно работает быстрее, чем обычная железная дорога, и это повышает агломерационный эффект и транспортную доступность для всех жителей Московской агломерации. Конечно, это повлияет на тех, кто будет жить рядом со строительством метро. Будут неудобства, и шум, и грязь. Но спустя два-три года стройка закончится, и люди получат быструю связь с городом и новыми местами приложения труда. Работодатели получат доступ к новым сотрудниками».

В тех районах, куда продлят столичный метрополитен, стоит ожидать роста цен на недвижимость. В этом плане Подмосковье сможет составить конкуренцию Новой Москве, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев:

«С учетом того, что в область метро тоже придет, я думаю, что конкуренция между ней и Новой Москвой, безусловно, обострится. На фоне таких заявлений уже однозначно начнется небольшой прирост цен на недвижимость, по крайней мере, в тех районах, где транспортная доступность без метро существенно хуже. Там, где растет спрос на жилье, естественно, меняется спрос на коммерческую недвижимость.

Все это меняет картину спроса, но это будет происходить гораздо позже. Коммерция реагирует не на заявления, а на конкретные признаки изменений».

Реализация проекта ожидается после 2030 года. Планы развития метрополитена предусматривают строительство в течение девяти лет порядка 35 новых станций, 12 из которых будут расположены непосредственно в Подмосковье. Сейчас в области работают лишь две станции: «Мякинино» Арбатско-Покровской линии и «Котельники» Таганско-Краснопресненской.

Фотогалерея Подземная стройка Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви Фото: Архив журнала «Огонек» Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет Фото: Архив журнала «Огонек» Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева) Фото: Архив журнала «Огонек» В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось Фото: Архив журнала «Огонек» 15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади Фото: Архив журнала «Огонек» Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя Фото: Архив журнала «Огонек» Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы Фото: Архив журнала «Огонек» Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года Фото: Архив журнала «Огонек» Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии Фото: Архив журнала «Огонек» Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях Фото: Архив журнала «Огонек» В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве Фото: Архив журнала «Огонек» Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен Фото: Архив журнала «Огонек» Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути Фото: Архив журнала «Огонек» После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции Фото: Архив журнала «Огонек» Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза Фото: Архив журнала «Огонек» В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при Фото: Архив журнала «Огонек» В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков Фото: Архив журнала «Огонек» Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе Фото: Архив журнала «Огонек» Следующая фотография 1 / 18 О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви Фото: Архив журнала «Огонек» Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет Фото: Архив журнала «Огонек» Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева) Фото: Архив журнала «Огонек» В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось Фото: Архив журнала «Огонек» 15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади Фото: Архив журнала «Огонек» Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя Фото: Архив журнала «Огонек» Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы Фото: Архив журнала «Огонек» Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года Фото: Архив журнала «Огонек» Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии Фото: Архив журнала «Огонек» Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях Фото: Архив журнала «Огонек» В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве Фото: Архив журнала «Огонек» Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен Фото: Архив журнала «Огонек» Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути Фото: Архив журнала «Огонек» После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции Фото: Архив журнала «Огонек» Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза Фото: Архив журнала «Огонек» В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при Фото: Архив журнала «Огонек» В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков Фото: Архив журнала «Огонек» Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе Фото: Архив журнала «Огонек» Смотреть

Мария Тарасова