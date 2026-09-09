Метро расширяет границы
В каких городах Подмосковья появится подземка
Семь линий московского метро выйдут за пределы МКАД — Сергей Собянин анонсировал расширение подземки. Новые станции будут построены в ближайших городах Подмосковья, например, в Красногорске, Химках и Балашихе, сообщил мэр столицы. По его словам, расширенный метрополитен соединит с Москвой треть жителей области.
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Пока точных схем продолжения метро нет. Чего именно можно ждать? “Ъ FM” обсудил это с председателем Межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кириллом Янковым:
«Ряд из этих направлений предусмотрен в долгосрочных планах, например, метро в Красногорске. Это продление Рублево-Архангельской линии на две станции, и это есть в перспективных схемах. Ранее Сергей Собянин говорил о возможности продления Таганско-Краснопресненской линии в Куркино. Ну а где Куркино, там и Химки.
В Мытищах лет 50 или больше зарезервировано место под продление на одну станцию Калужско-Рижской линии. Метро в Балашиху: месяц назад мэр Москвы анонсировал продление Арбатско-Покровской линии в поселок Восточный. Что касается Одинцово, речь, видимо, идет о продлении Филевской линии в "Сколково". Если говорить про Ленинский городской округ, то здесь возможны варианты. Может быть, речь идет о Бирюлевской линии, возможная рокадная линия обсуждается, насколько я знаю».
По словам экспертов, продление метро из Москвы в область существенно разгрузит другие виды общественного транспорта. А также увеличит доступ к новым рабочим местам и сотрудникам, добавил основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов:
«Продление метро в сторону Московской области означает развитие центрального транспортного узла, не только железнодорожного сообщения, но и высокоскоростного сообщения метрополитена.
Он действительно работает быстрее, чем обычная железная дорога, и это повышает агломерационный эффект и транспортную доступность для всех жителей Московской агломерации. Конечно, это повлияет на тех, кто будет жить рядом со строительством метро. Будут неудобства, и шум, и грязь. Но спустя два-три года стройка закончится, и люди получат быструю связь с городом и новыми местами приложения труда. Работодатели получат доступ к новым сотрудниками».
В тех районах, куда продлят столичный метрополитен, стоит ожидать роста цен на недвижимость. В этом плане Подмосковье сможет составить конкуренцию Новой Москве, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев:
«С учетом того, что в область метро тоже придет, я думаю, что конкуренция между ней и Новой Москвой, безусловно, обострится. На фоне таких заявлений уже однозначно начнется небольшой прирост цен на недвижимость, по крайней мере, в тех районах, где транспортная доступность без метро существенно хуже. Там, где растет спрос на жилье, естественно, меняется спрос на коммерческую недвижимость.
Все это меняет картину спроса, но это будет происходить гораздо позже. Коммерция реагирует не на заявления, а на конкретные признаки изменений».
Реализация проекта ожидается после 2030 года. Планы развития метрополитена предусматривают строительство в течение девяти лет порядка 35 новых станций, 12 из которых будут расположены непосредственно в Подмосковье. Сейчас в области работают лишь две станции: «Мякинино» Арбатско-Покровской линии и «Котельники» Таганско-Краснопресненской.