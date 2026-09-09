В Перми выросла стоимость аренды двух сегментов квартир

Стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в Перми выросла на 2,7% и 3,1% соответственно. Так, в августе средняя цена «однушки» составила 26,4 тыс. руб. Месячный платеж в арендном жилье с двумя комнатами обойдется интересантам в 33 тыс. руб. При этом средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры, напротив, снизилась на 2,6%, до 40,4 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Наибольшее увеличение арендных ставок отмечено в Нижнем Новгороде, где «однушки» прибавили к цене 7,4%, «двушки» – 12,2%, «трешки» – 19,6%. Также в первой десятке городов с выросшей арендой – Брянск (+7,4%, +12,2% и +19,6%), Владивосток (+9,5%, +8,1% и +11,1%),Архангельск (+9,5%, +6% и +12,4%), Грозный (+1,5%, +12% и +9,2%), Казань (+8,2%, +8,4% и +5,6%), Белгород (+3,8%, +8,1% и +10,1%), Киров (+9,2%, +10,4% и +0,3%).

В целом по всем крупным городам РФ арендные ставки на квартиры с одной комнатой выросли на 3,1%, до 27,2 тыс. руб. в месяц, с двумя комнатами – на 3,4%, до 34,3 тыс. руб., с тремя – на 2,3%, до 43,3 тыс. руб.