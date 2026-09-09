В ночь на 10 сентября откроют движение по путепроводу у «Мориона»

Движение на правой половине путепровода по шоссе Космонавтов в районе технопарка «Морион» откроется в ночь на 10 сентября. Об этом на прямом эфире сообщил глава региона Дмитрий Махонин. По его словам, после завершения оставшихся работ на этом участке дороги «Пермь получит преимущество среди городов-миллионников». «Это будет многополосная, безопасная, комфортная трасса, которая проходит по всему городу. Так, из любой точки Перми в другую можно будет добраться за 20 минут», — пояснил губернатор. Он добавил также, что движение по мосту через реку Егошиху планируется открыть 18 октября.

Напомним, путепровод у технопарка «Морион» был закрыт на реконструкцию с 8 января. Высота пролета будет увеличена до 5,5 метра, что позволит проезд габаритной техники. Вместо четырех полос движения будет шесть — по три в каждую сторону. Все работы по реконструкции планируется завершить в 2027 году. Подрядчиком выступает «Мостоотряд №123» (АО «Уралмостострой»).