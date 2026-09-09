Дело о поджоге дома под Волгоградом передано в суд, обвиняемый ушел на СВО

СУ СКР по Волгоградской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Самофаловка Городищенского района. Ему предъявлено обвинение по статьям об умышленном уничтожении имущества путем поджога, угрозе убийством и оставлении в опасности (ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, ст. 125 УК РФ). Материалы с обвинительным заключением направлены в суд, сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Инцидент случился в ночь на 16 июня. По данным следствия, внук пенсионерки поссорился с ней, сложил постельные принадлежности в центре комнаты и поджег их зажигалкой. Пожилая женщина попыталась выйти из дома, но упала и не смогла подняться. Дом выгорел, пенсионерку из горящего здания вытащили прибывшие полицейские. Фигуранта задержали 22 июня и поместили под стражу.

По данным ИА «Высота 102», еще до завершения следствия обвиняемый заключил контракт с Минобороны России и покинул СИЗО. В ближайшее время судебный процесс по его делу может быть приостановлен на время участия в СВО. В случае гибели поджигателя дело прекратят, при возвращении — рассмотрят с учетом смягчающих обстоятельств.

В администрации пострадавшей стороне отказали в предоставлении маневренного фонда, соцзащита выделила 60 тыс. руб., которых хватило лишь на вещи первой необходимости, сообщило агентство. Пенсионерка планирует обратиться в прокуратуру с просьбой о содействии в получении временного жилья, а также заявить гражданский иск к внуку о возмещении ущерба.

Нина Шевченко