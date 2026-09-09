Губернатор Прикамья: в ближайшее время поставки топлива на АЗС увеличатся
На сегодняшнем прямом эфире губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал ситуацию на местном топливном рынке «непростой». По его словам, большие очереди на пермских заправках происходят том числе из-за нарушения логистических поставок, так как часть топлива поставляется в Пермский край с заводов Приволжского федерального округа и Сибири. «Сейчас работа основного поставщика топлива налажена. Считаю, что основной поставщик имеет все возможности нарастить поставки. У нас для этого есть все. Сейчас ждем действия со стороны основного поставщика. Будем делать все зависящее от нас, чтобы в ближайшие дни поставки топлива на АЗС увеличились», — заявил губернатор. Он добавил также, что в регионе фиксируются атаки вражеских БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы. Это также влияет на перебои в поставках бензина.