Пермякам, чьи квартиры пострадали от удара БПЛА, компенсируют стоимость аренды жилья

Жителям дома, в который 7 сентября врезался беспилотник, в случае необходимости, компенсируют стоимость аренды жилья. Об этом сказал губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира. Ранее глава региона сообщил, что ремонт фасада пострадавшего здания завершится 10 октября. Специалисты оценят сумму ущерба, нанесенного каждой квартире. Люди, получившие в результате атаки травмы и ранения, получат компенсации до 500 тыс. руб., в зависимости от степени вреда здоровью.

Напомним, в результате атаки БПЛА по дому два человека погибли, пятеро пострадали.