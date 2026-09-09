«Переговоры в тупике»

«Стройных планов пока нет» — в Кремле воздержались от комментариев относительно разработки новой дорожной карты по украинскому урегулированию. Ранее в тот же день об этом заявил Марко Рубио. По словам госсекретаря США, документ может появиться в ближайшие недели. Владимир Зеленский со своей стороны отметил, что речь должна идти об острых вопросах — в том числе о краткосрочном перемирии в зимний период. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что переговоры придется начинать с нуля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Судя по всему, подробности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа стороны решили выдавать широкой аудитории по частям. До этого в Кремле заявляли, что общение было конфиденциальным, и деталей не будет. Однако на следующий день эти самые детали все-таки стали в той или иной степени появляться. Возможно, этот процесс продолжится и дальше.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона подняла вопрос о западном оружии для Киева: мол, с этим пора заканчивать.

При этом в Москве отмечают, что при Трампе поставки значительно сократились. Иными словами, есть определенная положительная динамика. Что касается трехстороннего переговорного формата, Россия предпочла бы встречаться в Абу-Даби. Владимир Зеленский со своей стороны сообщил, что планирует вновь переговорить с Дональдом Трампом лично, предположительно в конце сентября 2026-го в рамках Генассамблеи ООН.

Контакты с РФ, по словам президента Украины, сначала согласуют с американцами, и только после этого можно будет говорить о возобновлении диалога. По словам Зеленского, он готов искать компромиссы по «болезненным вопросам», в том числе по энергетике и морской логистике (можно это еще назвать «зерновой сделкой»). Кроме того, речь может пойти об ограниченном зимнем перемирии. Госсекретарь США Марко Рубио со своей стороны подтвердил, что по результатам поездки Кушнера и Уиткоффа в ближайшие дни составят дорожную карту по урегулированию кризиса. После чего можно будет говорить о возвращении к трехстороннему формату.

Как отметил глава Госдепа, пока что единственным положительным моментом можно назвать готовность сторон к диалогу. При этом участники противостояния категорически отказываются идти на какие-либо уступки: у каждого есть свои «красные линии», за которые никто не собирается заходить. Собственно, на этом можно было бы ставить жирную точку. Рубио ясно дал понять, что переговоры в тупике, и их практически придется начинать с нуля.

При том, что и раньше никаких прорывов особо не наблюдалось. «Дух Анкориджа», похоже, окончательно ушел в историю. В Кремле подтвердили, что «стройных планов» по дорожной карте на сегодня нет. Тема не должна обсуждаться публично. Что же в сухом остатке? Похоже, что переговоры на высшем уровне последних дней преследуют одну единственную цель — расчертить те самые «красные линии».

Нужно сделать так, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

А намеки на это существуют — в частности, речь идет о разрастании конфликта на другие регионы, что во многом чревато применением оружия массового поражения. Одним словом, мировые державы пытаются согласовать новые правила игры, чтобы сохранить планету. Договориться об этом можно на трехсторонней встрече между Трампом, Путиным и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. В Кремле на подобный сценарий активно намекают. Вашингтон пока от комментариев воздерживается.

Дмитрий Дризе