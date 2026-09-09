В Муслюмовском районе Татарстана открыли стелу с полноразмерным макетом метеорита «Каинсаз». Экспозицию установили к 90-летию его падения, сообщила пресс-служба Минэкологии республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане открыли стелу в честь метеорита «Каинсаз»

Фото: Пресс-служба минэкологии Татарстана В Татарстане открыли стелу в честь метеорита «Каинсаз»

Фото: Пресс-служба минэкологии Татарстана

Метеорит упал 13 сентября 1937 года около села Каен-Саз. На землю тогда попали его осколки общим весом более 200 кг. Основная часть метеорита хранится в Москве, два крупных фрагмента — в Геологическом музее КФУ. Остальные находятся в коллекциях научных учреждений разных стран.

На месте падения одного из фрагментов массой 52,4 кг, который хранится в Казанском федеральном университете, установили его полноразмерную копию и три информационных стенда.

Анна Кайдалова