Черноземье 09.09.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 10 сентября Австралийский доллар 61,8042 Английский фунт 115,8231 Белорусский рубль 27,9453 Гонконгский доллар* 10,8963 Дирхам ОАЭ 23,2701 Доллар США 85,4594 Евро 99,2525 Индийская рупия** 89,8171 Казахстанский тенге** 18,8046 Канадский доллар 61,9990 Китайский юань 12,7373 СДР 117,3076 Сингапурский доллар 67,5729 Турецкая лира* 17,6510 Украинская гривна* 19,1415 Шведская крона* 88,9998 Швейцарский франк 105,5706 Японская иена** 55,5942 *За 10. **За 100.