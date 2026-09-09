Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 10 сентября

Австралийский доллар 61,8042
Английский фунт 115,8231
Белорусский рубль 27,9453
Гонконгский доллар* 10,8963
Дирхам ОАЭ 23,2701
Доллар США 85,4594
Евро 99,2525
Индийская рупия** 89,8171
Казахстанский тенге** 18,8046
Канадский доллар 61,9990
Китайский юань 12,7373
СДР 117,3076
Сингапурский доллар 67,5729
Турецкая лира* 17,6510
Украинская гривна* 19,1415
Шведская крона* 88,9998
Швейцарский франк 105,5706
Японская иена** 55,5942

*За 10. **За 100.