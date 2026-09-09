На ремонт Белгородского дворца детского творчества в облцентре потратят 36 млн

МКУ «Управление капитального строительства» администрации Белгорода объявило аукцион на ремонт дворца детского творчества на улице Садовой, 3. Начальная стоимость контракта составляет 35,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рамках проекта подрядчику предстоит демонтировать элементы фасада и входной группы, а затем восстановить их. Работы включают отделку стен, обновление декоративных панелей и колонн, монтаж архитектурной подсветки и пандуса, а также ремонт входной площадки и ступеней.

Финансирование предусмотрено из бюджета городского округа. Работы необходимо начать с даты заключения контракта и завершить до 31 марта 2027 года. Гарантийный срок составит пять лет.

Заявки принимаются до 16 сентября, итоги торгов планируется подвести 18 сентября.

В июле стало известно, что комитет образования Курска заключил контракт с местным ООО «Эталонстрой» Андрея Селиванова на капитальный ремонт школы № 27 имени А. А. Дейнеки. Компания была единственным участником конкурса и не стала снижать начальную цену договора — 126,5 млн руб.

Кабира Гасанова