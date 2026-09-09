«Схему тещи» внесут в черный список

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена бороться с теневыми схемами бизнеса. В базу будут попадать люди и организации, которых ведомство посчитает потенциальными нарушителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Примером может стать ситуация, когда компанию оформляют на родственника или близкого человека, чтобы провести фиктивную сделку и снизить налоги. Эта практика известна как «схема тещи». Поручение правительственной комиссии приводят «Известия». Новый реестр позволит инспекторам быстрее замечать подозрительные действия бизнеса, объясняет партнер, руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова:

«Помимо "схемы тещи", есть много ситуаций, когда пытаются воспользоваться неблагонадежными компаниями для приобретения "бумажного" НДС. В реестр, скорее всего, попадут недобросовестные налогоплательщики. Как в банкротстве: вход рубль — выход десять. Исключиться из реестра будет сложно. Он, скорее всего, будет закрытым — узнать о попадании можно только из сообщения налоговой.

Есть опасения по поводу количества ошибок. Если информация будет публичной, будут понятны методы борьбы. Сейчас многое отрабатывает ИИ — с роботами сложнее, чем с людьми: если алгоритм видит признаки, даже добросовестный налогоплательщик может оказаться в реестре».

Ожидается, что реестр будет разработан до 1 февраля 2027-го. К началу весны налоговая служба должна создать механизм, позволяющий аннулировать декларации, если выяснится, что их подавало подставное лицо. О том, какие неудобства этот список может создать для бизнеса, рассуждает председатель контрольно-ревизионной комиссии общероссийской общественной организации «Новая Формация» Александр Ерасов:

«Если информация из реестра будет доступна другим налогоплательщикам, важно, чтобы у человека была возможность представить объяснения до попадания в список или оперативно оспорить решение. Если реестр окажется внутренним — для налоговых и правоохранительных органов, — негативные последствия будут меньше: проверок станет больше, но репутация не пострадает.

Бизнес заинтересован в равной конкуренции: добросовестные компании платят налоги, а их конкуренты — нет. Важно, чтобы процесс был понятным и не задевал законопослушный бизнес».

По оценке МВД, за первые полгода в России выявили более 3,3 тыс. преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Это на 17% больше, чем за тот же период 2025 года. Прирост стал рекордным за последние 12 лет. “Ъ FM” направил запрос в Федеральную налоговую службу с просьбой уточнить, когда именно заработает реестр и будет ли он открытым.