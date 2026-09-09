В Пензе ФАС пресекло случаи нечестной конкуренции на маркетплейсах

Пензенское УФАС пресекло два случая недобросовестной конкуренции на маркетплейсах. Об этом рассказала руководитель регионального управления Елена Демидова на пресс-конференции 7 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко Фото: Мария Владыко

Предприниматель зарегистрировал товарный знак, который уже использовали другие продавцы. Он начал требовать от них прекратить использование обозначения и выплатить компенсацию. Также он обращался к маркетплейсам с просьбой заблокировать карточки товаров других продавцов. Однако сам предприниматель ранее не разрабатывал и не продавал продукцию под этим знаком. Комиссия УФАС признала такие действия недобросовестной конкуренцией.

Во втором случае продавец автозапчастей использовал в карточках товаров слоган «Выбор автовладельцев № 1 в России» без подтверждающих данных, что вводило покупателей в заблуждение. УФАС выдало предупреждение с требованием убрать это обозначение до 1 октября 2026 года.

Нина Шевченко