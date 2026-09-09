С третьего захода

Росимущество в третий раз выставило на торги контрольный пакет акций ОАО «Челябинскоблгаз», национализированный у бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, которого заочно судят в Москве по обвинению в получении взятки. 57% акций предприятия оценили в 335 млн. руб. Однако две предыдущих попытки продать этот пакет по такой цене остались неудачными.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Росимущество выставило на аукцион контрольный пакет акций ОАО «Челябинскоблгаз». Объявления о торгах, которые пройдут по голландской системе (с понижением цены), появились на портале ГИС «Торги».

Начальная цена 5,7 млн обыкновенных именных акций в бездокументарной форме (57,6% от уставного капитала) — 335 млн руб. Цена отсечения — 50% от начальной, или 167,5 млн руб. Размер задатка, который должен внести претендент на покупку,— 20% от начальной цены, или 67 млн руб., шаг аукциона, если цена пойдет наверх,— 16,75 млн руб., шаг понижения — 33,5 млн руб.

Это уже третья попытка продать бывший актив бывшего губернатора. Две предыдущих, в октябре 2025 года и в июле 2026-го, оказались неудачными: претендентов на покупку не нашлось.

В отчете об оценке стоимости актива, опубликованного в документах торгов, сказано, что, помимо Росимущества, распоряжающегося от имени государства контрольным пакетом «Челябинскоблгаза», среди заметных акционеров компании числятся также «Газпромбанк» (владеет, по данным оценщика, 15,6% акций), АО «Челябинскгоргаз» (14,4%) и АО «Акционерный банк „Россия“» (12,31%). Еще 0,09% акций принадлежат миноритариям.

Руководит «Челябинскоблгазом» управляющая компания — структура Россельхозбанка «РСХБ-финанс».

Любопытна финансовая отчетность компании, доступная как в отчете об оценке стоимости актива, так и в системе «СПАРК-Интерфакс».

Так, балансовая стоимость основных средств «Челябинскоблгаза» составила всего 464 тыс. руб., причем единственным «основным средством» является автомобиль Ford Galaxy.

Несколько большую сумму (11,9 млн руб.) составляют «доходные вложения в материальные ценности». Таковых в отчете оценщика оказалось несколько десятков, в том числе автогазозаправочная станция в Кунашаке, емкости для сжиженного газа и других видов топлива, различные газопроводы длиной от десятков до нескольких сотен метров, склады, здание спорткомплекса, отдельное спиртохранилище, водоводы и несколько земельных участков в том же Кунашаке.

Куда более значимая статья активов – «финансовые вложения». Правда, из 103,3 млн руб. ровно 100 млн — это займ, выданный еще в 2015 году ООО «Родник», еще одному бывшему активу экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Самая же большая часть в бухгалтерском балансе «Челябинскоблгаза» — нераспределенная прибыль: более 278 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выставленная на торги компания достаточно стабильно приносит выручку. Так, за прошлый год общий доход «Челябинскоблгаза» составил 46,3 млн руб., из которых 31 млн руб.— доход от полученных процентов. Чистая прибыль организации в 2025-м составила почти 22 млн руб.

По данным оценщика, общая стоимость всех 100% акций структуры составляет 644,5 млн руб. Исходя из этого, 57,6% акций, принадлежащих Росимуществу, и были оценены в 335 млн руб.

«Челябинскоблгаз» — один из многих бывших активов экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, суд над которым по обвинению в получении многомиллиардной взятки стартует в Москве 11 сентября (сам господин Юревич находится за пределами РФ, объявлен в розыск и заочно арестован). В мае 2024 года по иску Генпрокуратуры РФ Центральный районный суд Челябинска обратил в доход государства АО «Макфа» и более 20 связанных структур, включая девелоперские активы ООО «Родник» и ритейл-площадки «Школьника». Общая стоимость национализированного имущества превысила 46 млрд руб.

Компании, изъятые в пользу государства, были выставлены на торги. Однако своего покупателя нашли далеко не все из них.

В середине августа этого года в аукционе по продаже 100% долей ООО «Родник», владеющего крупнейшими в Челябинской области ТРК «Родник» и «Алмаз», и ООО «Управляющая компания „Содействие“» победило ООО «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве» (Санкт-Петербург). Организация уже владеет другим бывшим активом экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича — ООО «Отельстрой» (этой структуре принадлежит, в частности, гостиница Radisson Blu).

Кроме того, 100% долей ООО «Новая планета», которое владело челябинским магазином «Школьник», приобрела свердловская «Инвестиционная компания „Джи Эй Групп“» за 399,7 млн руб. 100% долей ООО «Универсальный магазин „Школьник“», располагающего площадями в челябинском торгово-развлекательном комплексе «Урал», за 397,4 млн руб. купила компания «Профнедвижимость», которая принадлежит дочери бывшего депутата Законодательного собрания Челябинской области Игоря Свеженцева Людмиле Свеженцевой.

А вот ООО «Проспект», которое владеет несколькими десятками торговых помещений, где ранее размещалась одноименная сеть магазинов (сейчас они сданы в аренду крупным торговым сетям «Пятерочка», «Магнит» и другим), неделю назад уже в третий раз не смогли продать. При этом аукцион проходил по голландской системе, а начальная цена 100% доли в компании составляла 3,7 млрд руб.

Дмитрий Моргулес