В Черноземье 11 сентября ожидается теплая и дождливая погода, до +22°C

В пятницу, 11 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая, пасмурная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +10°C до +22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +17°C, днем поднимется до +22°C, вечером опустится до +18°C, а ночью будет +11°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +18°C, днем воздух прогреется до +21°C, вечером ожидается +17°C, а ночью температура сохранится на уровне +13°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром ожидается +17°C, днем будет до +20°C, вечером — +16°C, а ночью температура опустится до +11°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +16°C, днем поднимется до +19°C, вечером снова будет +16°C, а ночью столбик термометра покажет +11°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +15°C, днем — +19°C, вечером столбик термометра вновь покажет +15°C, а ночью — +10°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром будет +17°C, днем — +20°C, вечером — +16°C, а ночью столбик термометра опустится до +11°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова