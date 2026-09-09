В Казани завершили благоустройство бульвара «Ярдэм» на улице Серова. Финансирование проекта составило 783,8 млн руб., сообщил пресс-центр Минстроя республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани завершили благоустройство бульвара «Ярдэм» за 783,8 млн рублей

Фото: Пресс-служба Минстроя Татарстана В Казани завершили благоустройство бульвара «Ярдэм» за 783,8 млн рублей

Фото: Пресс-служба Минстроя Татарстана

Работы начались в 2023 году. В 2024-м появились детские и спортивная площадки, сенсорный сад, событийная зона, площадка для боччи и павильон. Тогда в сквере высадили 189 деревьев, 3,1 тыс. кустарников и 13 тыс. многолетних цветов, разбили 10 тыс. кв. м газона и организовали 80 парковочных мест. В 2025 году создали лесную зону, площадку для занятий жестовым языком, буккросинг, общественный огород и место для игр с водой. Также построили павильон с лекторием и велодорожку.

В этом году по периметру водоема устроили деревянный настил со смотровыми площадками, сформировали веломаршрут для маломобильных жителей, установили скамью-стелу у входа со стороны улицы Восход и тактильный мнемостенд.

Анна Кайдалова