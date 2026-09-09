Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор экс-главе Ижевска Бекмеметьеву

Верховный суд Башкирии оставил без изменения приговор бывшему главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву, признанному виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказала адвокат экс-мэра Екатерина Жидкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Апелляционную жалобу судебная инстанция рассмотрела сегодня, 9 сентября. Заседание проходило по видеоконференцсвязи (ВКС). «Решение считаем незаконным и несправедливым. Будем обжаловать в кассационном порядке»,— отметила защитник.

Напомним, 23 марта Нефтекамский горсуд Башкирии признал Олега Бекмеметьева виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). Инстанция пришла к выводу, что бывший градоначальник передал местному застройщику муниципальный участок без торгов и изменил разрешение на землю под элитный коттеджный поселок. Он получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Экс-прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин, проходящие по делу в качестве фигурантов, признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве соответственно (ст. 285 УК). Каждому назначили по два года лишения свободы.

Фигуранты свою вину не признают. Апелляционную жалобу на приговор Нефтекамского горсуда Башкирии подала сторона защиты.