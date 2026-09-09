Внешнеторговый оборот Татарстана и Индии вырос более чем в 9 раз

Внешнеторговый оборот между Татарстаном и Индией за первое полугодие увеличился более чем в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга республики со ссылкой на министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко.

Большую часть внешнеторгового оборота составляет экспорт из Татарстана в Индию. Основные группы товаров — жиры и масла животного и растительного происхождения, каучук, резина и изделия из них, органические химические соединения.

На Международной промышленной выставке «Иннопром. Индия» в Нью-Дели Олег Коробченко провел встречи с представителями индийской химической компании India Glycols Ltd., аэрокосмической компании Dron Vayu и федерации индийских торгово-промышленных палат. Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества.

Анна Кайдалова