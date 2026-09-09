В Перми пьяного жителя Ленобласти не пустили в самолет

Сотрудники линейного отделения полиции привлекли к административной ответственности 38-летнего жителя Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО, пассажиру было отказано в посадке на рейс, следовавшего из Перми в Москву, так как тот находился в состоянии алкогольного опьянения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Инцидент произошел в аэропорту Большое Савино 8 сентября. Тогда в линейный отдел поступило сообщение, что к трапу самолета, готовившегося к вылету по маршруту Пермь — Москва требуется наряд полиции. В присутствии сотрудников правоохранительных органов нарушитель согласился добровольно проследовать в служебное помещение ОВД, где прошел освидетельствование. Согласно экспертизе, в его организме содержался алкоголь — 1,161 мг/л. По словам пассажира, он распивал алкоголь в ожидании посадки на борт. До вытрезвления мужчину поместили в специальное помещение Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

Ст. 20.21 КоАП РФ предусматривает в виде штрафа от 500 до 1 тыс. руб., а также административный арест на срок до 15 суток.