Долг переметнулся

Арбитражный суд Татарстана признал строительную компанию «Ак Барс» банкротом, применив упрощенную процедуру банкротства отсутствующего должника. Иск подало аффилированное с должником ООО «Звезда», ранее выкупившее право требования на 2,7 млн руб. Суд установил, что компания фактически прекратила работу: в ее штате числилось два человека, операций по счетам не было более года, а из активов осталась дебиторская задолженность на 105,9 млн руб. при долгах в 508,9 млн руб. Эксперты отмечают, что банкротство крупного застройщика объясняется экономикой работы генподрядчика на госзаказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительную компанию «Ак Барс» признали несостоятельной из-за долга в 2,7 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Строительную компанию «Ак Барс» признали несостоятельной из-за долга в 2,7 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Арбитражный суд Татарстана признал ООО «Строительная компания «Ак Барс» несостоятельным, следует из картотеки арбитражных дел. В отношении компании введено конкурсное производство на шесть месяцев, до 2 марта 2027 года. Заявление истца ООО «Звезда» поступило еще весной 2024 года. Требование заявителя включено в третью очередь реестра в размере 2,7 млн руб. долга и 31,8 тыс. руб. госпошлины, с должника взысканы еще 100 тыс. руб. расходов по пошлине.

СК «Ак Барс» зарегистрирована в Казани в сентябре 2016 года, уставный капитал — 356 млн руб. 75% организации принадлежат «Ак Барс Холдингу», остальная часть — «Камгэсэнергострою». Компания работала преимущественно генподрядчиком по контрактам ГКУ «Главинвестстрой РТ» и УФНС по РТ и заключила около десяти договоров на 3,39 млрд руб. Среди объектов компании — кампус Высшей школы нефти в Альметьевске, многоуровневый гараж Кабмина республики Татарстан и реконструкция дамбы на левом берегу Камы в Елабужском районе. По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка компании снизилась на 31%, до 1,04 млрд руб., чистый убыток составил 783,7 млн руб.

ООО «Звезда» зарегистрировано в Казани в 2020 году. Организация занимается арендой и управлением недвижимостью. Генеральным директором с марта 2022 года числится Марсель Хурматшин, который также руководит «Камгэс-РБЗ» (структура «Камгэсэнергостроя», который входит в «Ак Барс Холдинг»). По данным сервиса Rusprofile, выручка компании за последние три года нулевая, чистый убыток в 2025 году составил 5,3 млн руб.

Основанием для иска стал спор с подрядчиком. В мае 2026 года с СК «Ак Барс» в пользу ООО «Ремдомстрой» было взыскано 2,73 млн руб. Вскоре право требования по цессии перешло к «Звезде», а уже 19 июня суд заменил истца в основном споре.

Банкротство отсутствующего должника Банкротство отсутствующего должника — специальная упрощенная процедура для случаев, когда должника невозможно найти, или у него нет имущества и денег для оплаты обычного судебного процесса.

Дело рассматривалось по правилам о банкротстве отсутствующего должника. Согласно материалам дела, в августе 2026 года от СК «Ак Барс» поступил отзыв, из которого следует, что организация решение Арбитражного суда от мая 2026 года не исполнила. Кроме того, в нем указано, что по состоянию на 20 августа в штате числились лишь гендиректор и главный бухгалтер-совместитель. Из активов — только дебиторская задолженность на 105,88 млн руб. При этом требования кредиторов (не уточняется, каких) достигли 508,87 млн руб.

Строительство входит в число отраслей с самой высокой долей банкротств в России, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров. «Генподрядчик на госзаказе работает с фиксированной ценой контракта, авансируется частично, часто при этом платит субподрядчикам вперед, а окончательный расчет получает после приемки»,— говорит эксперт.

По словам господина Хантимирова, преднамеренное банкротство — конкретный состав, требующий доказательств умышленных действий. Выявление признаков преднамеренного или фиктивного банкротства является обязанностью арбитражного управляющего, чей анализ направляется в правоохранительные органы при наличии таких признаков. До этого, считает эксперт, корректно говорить лишь о том, что ситуация требует проверки, а не о наличии умысла.

В то же время закон не запрещает аффилированному кредитору инициировать банкротство, отмечает аналитик. Практический интерес заявителя заключается в возможности предложить кандидатуру арбитражного управляющего или саморегулируемую организацию, а в упрощенной процедуре этот фактор весит больше, чем в обычной: нет наблюдения и первого собрания кредиторов, на котором независимые кредиторы могли бы переизбрать управляющего, заключает эксперт.

Анар Зейналов