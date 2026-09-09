Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка России после поражения от нижегородской «Волны»

В матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России волгоградский «Ротор» проиграл «Волне» из Нижнего Новгорода со счетом 0:2. Игра прошла сегодня на стадионе «Заволжский» в Заволжье, сообщает «Матч!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Ротор" проиграл нижегородской "Волне" и вылетел с Кубка России

Фото: ФК «Ротор» "Ротор" проиграл нижегородской "Волне" и вылетел с Кубка России

Фото: ФК «Ротор»

Первый мяч в ворота гостей забил нападающий «Волны» Евгений Рагулькин на 38-й минуте. Сразу после перерыва преимущество «Волны» удвоил Дмитрий Калайда. «Ротор» так и не смог отыграться, матч завершился поражением волгоградцев. Клуб завершил выступления в Кубке России.

Нижегородская «Волна» встретится с победителем матча между «Сочи» и «Динамо» (Санкт-Петербург). Действующим обладателем трофея является московский «Спартак».

Марина Окорокова