Виновник ДТП в Чувашии заплатит 339 тысяч рублей за эвакуацию пострадавшего
В Чувашии суд взыскал с виновника ДТП 339 тыс. руб. расходов на санитарную эвакуацию пострадавшего. Деньги поступят в региональный бюджет, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Виновник ДТП в Чувашии заплатит 339 тысяч рублей за эвакуацию пострадавшего
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Авария произошла в июле прошлого года возле села Никольское Ядринского муниципального округа. Житель Московской области за рулем грузовика нарушил правила дорожного движения и сбил 37-летнего мужчину, ехавшего на электровелосипеде.
Пострадавшего пришлось доставить в больницу санитарным вертолетом.
Водителя суд признал виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ.