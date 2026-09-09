В Чувашии суд взыскал с виновника ДТП 339 тыс. руб. расходов на санитарную эвакуацию пострадавшего. Деньги поступят в региональный бюджет, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виновник ДТП в Чувашии заплатит 339 тысяч рублей за эвакуацию пострадавшего

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Виновник ДТП в Чувашии заплатит 339 тысяч рублей за эвакуацию пострадавшего

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Авария произошла в июле прошлого года возле села Никольское Ядринского муниципального округа. Житель Московской области за рулем грузовика нарушил правила дорожного движения и сбил 37-летнего мужчину, ехавшего на электровелосипеде.

Пострадавшего пришлось доставить в больницу санитарным вертолетом.

Водителя суд признал виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Анна Кайдалова