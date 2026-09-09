Глава Башкирии Радий Хабиров занял 16-е место в рейтинге руководителей регионов

Глава Башкирии Радий Хабиров по итогам августа занял 16-е место в рейтинге влияния региональных руководителей по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). За месяц чиновник потерял одну позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Эксперты АПЭК отметили запуск главой Башкирии образовательных учреждений. Так, в конце августа открылась школа в уфимском микрорайоне Глумилино. Кроме того, Башкирия вошла в пятерку лучших регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников.

В пятерку лидеров, как и по итогам июля, вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Выше всего в рейтинге влияния губернаторов господин Хабиров в этом году поднимался по итогам марта, когда АПЭК отвел ему 13-ю строчку.

Идэль Гумеров