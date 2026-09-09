Более 20 нарушений нашли в нижегородском антикафе с мини-пигами

Проверку антикафе «Пигги Плейс» предпринимателя Анастасии Михайловой провели в Нижнем Новгороде по требованию прокуратуры. В результате сотрудники территориального управления Россельхознадзора выявили 22 нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным Россельхознадзора, на момент проверки в заведении было семь мини-пигов, с которыми посетители могли контактировать. При этом у предпринимателя нет лицензии на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях.

У животных не было зоны с укрытиями от посетителей и отсутствовали поилки с питьевой водой. Кроме того, предприниматель не имела договора на ветеринарные услуги для животных и не оформляла ветеринарные документы.

За эти и другие нарушения владелице кафе выдали предписание и составили протоколы по ч. 2 ст. 8.53 (нарушение законодательства в области обращения с животными) и ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил).

Галина Шамберина